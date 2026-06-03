صوت الأردن عمر العبداللات في كأس العالم

ويأتي هذا الحفل دعماً ومؤازرة للمنتخب الأردني في مشواره التاريخي في كأس العالم، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من أبناء الجالية الأردنية والعربية والعالمية في الولايات المتحدة.
وفي خطوة تهدف إلى تقديم عرض فني استثنائي يضفي مزيداً من التميز والجمالية والاحترافية على الحفل الذي يأتي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، سيتم الاستعانة بعدد من الموسيقيين المتميزين في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة الى أعضاء فرقته الموسيقية.
وعلى هامش الزيارة، يحيي الفنان عمر العبداللات ثلاث حفلات جماهيرية للجالية الأردنية والجاليات العربية في الولايات المتحدة، وذلك وفق البرنامج التالي: (حفل في فلوريدا: 5/6 ، حفل في لوس أنجلوس: 13/6، حفل في سكرامنتو: 19/6).
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. مقتطفات من اختتام المعسكر التدريبي للنشامى في سويسرا
-
القدس في قلب الوصاية الهاشمية .. قرن من الإعمار والدفاع عن المقدسات
-
مشغل أجنبي قريبا لتطوير وتشغيل مطار الملك الحسين الدولي
-
إطلاق 39 مشروعا زراعيا لعام 2026 لتعزيز منظومة البحث العلمي
-
وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي
-
خطة صيانة شاملة لطرق إقليم الوسط بكلفة مليوني دينار تبدأ غداً الخميس
-
البترا تعزز حضورها العالمي عبر قمة السياحة في بكين
-
بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية