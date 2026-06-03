صوت الأردن عمر العبداللات في كأس العالم

الوكيل الإخباري- يحيي صوت الأردن الفنان عمر العبداللات في الولايات المتحدة الأميركية، الحفل الفني الكبير الذي يقام بمناسبة انطلاق كأس العالم، وذلك على أحد أهم وأكبر وأضخم المسارح في مدينة سان فرانسيسكو FOX THEATER REDWOOD CITY CALIFORNIA السبت الموافق 20 حزيران.

اضافة اعلان



ويأتي هذا الحفل دعماً ومؤازرة للمنتخب الأردني في مشواره التاريخي في كأس العالم، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من أبناء الجالية الأردنية والعربية والعالمية في الولايات المتحدة.



وفي خطوة تهدف إلى تقديم عرض فني استثنائي يضفي مزيداً من التميز والجمالية والاحترافية على الحفل الذي يأتي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، سيتم الاستعانة بعدد من الموسيقيين المتميزين في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة الى أعضاء فرقته الموسيقية.