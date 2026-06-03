الأربعاء 2026-06-03 02:57 م

صوت الأردن عمر العبداللات في كأس العالم

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صوت الأردن عمر العبداللات في كأس العالم
 
الأربعاء، 03-06-2026 02:51 م

الوكيل الإخباري- يحيي صوت الأردن الفنان عمر العبداللات في الولايات المتحدة الأميركية، الحفل الفني الكبير الذي يقام بمناسبة انطلاق كأس العالم، وذلك على أحد أهم وأكبر وأضخم المسارح في مدينة سان فرانسيسكو FOX THEATER REDWOOD CITY CALIFORNIA السبت الموافق 20 حزيران.

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ويأتي هذا الحفل دعماً ومؤازرة للمنتخب الأردني في مشواره التاريخي في كأس العالم، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من أبناء الجالية الأردنية والعربية والعالمية في الولايات المتحدة.


وفي خطوة تهدف إلى تقديم عرض فني استثنائي يضفي مزيداً من التميز والجمالية والاحترافية على الحفل الذي يأتي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، سيتم الاستعانة بعدد من الموسيقيين المتميزين في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة الى أعضاء فرقته الموسيقية.


وعلى هامش الزيارة، يحيي الفنان عمر العبداللات ثلاث حفلات جماهيرية للجالية الأردنية والجاليات العربية في الولايات المتحدة، وذلك وفق البرنامج التالي: (حفل في فلوريدا: 5/6 ، حفل في لوس أنجلوس: 13/6، حفل في سكرامنتو: 19/6).

 
 


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