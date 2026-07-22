صوت الأردن عمر العبداللات نجم افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون

05:59 م

الوكيل الإخباري- تحت الرعاية الملكية السامية يحيي صوت الأردن الفنان عمر العبداللات مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي للدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورة تُقام تحت شعار “إرثٌ يمتد… أجيالٌ تلتقي”. اضافة اعلان





ويُسجل العبداللات، بمشاركته في هذا الافتتاح، حضوره السادس عشر على مسارح مهرجان جرش، ليواصل تصدره قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان، إذ يُعد أكثر فنان أردني وعربي مشاركةً في تاريخ مهرجان جرش للثقافة والفنون، في مسيرة حافلة بالعطاء شهدت حفلات جماهيرية كبيرة رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم المهرجان وأكثرهم ارتباطاً بجمهوره .



وأعرب العبداللات عن سعادته بتجدد لقائه مع جمهور مهرجان جرش، موجهاً شكره لإدارة المهرجان، ممثلةً بمديره التنفيذي عطوفة السيد يزن خضير، على هذه الثقة، مؤكداً أن الوقوف على مسرح جرش يُمثل له شرفاً كبيراً ومسؤولية كبيره لما يحمله هذا المهرجان من مكانة راسخة في الوجدان الأردني والعربي.





