الأحد 2026-05-31 02:49 م

صورة - ثلاث وفيات وإصابة في حادث أليم على طريق البترا

ثلاث وفيات وإصابة في حادث أليم على طريق البترا
ثلاث وفيات وإصابة في حادث أليم على طريق البترا
 
الأحد، 31-05-2026 12:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الدوريات الخارجية، الأحد، إنها تتعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على شارع البترا مقابل الأكاديمية باتجاه إربدّ.اضافة اعلان


ونتج عن الحادث 3 وفيات وإصابة ، حيث جرى إخلاء الوفيات والإصابة إلى المستشفى.

ودعت إدارة الدوريات إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

أخبار محلية الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

ل

خاص بالوكيل ترجيح رفع أسعار المحروقات في الأردن اليوم بين 6 و9 قروش للبنزين والديزل

ل

عربي ودولي السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين

طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

أخبار محلية طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

تعبيرية

المرأة والجمال التيشيرت الواسع لإطلالات صيفية عصرية في 2026

ل

أخبار محلية فيديو يوثق لحظة الانفجار داخل شاليه بالشونة الشمالية

نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

عربي ودولي نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 