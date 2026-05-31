صورة - ثلاث وفيات وإصابة في حادث أليم على طريق البترا

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية، الأحد، إنها تتعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على شارع البترا مقابل الأكاديمية باتجاه إربدّ. اضافة اعلان





ونتج عن الحادث 3 وفيات وإصابة ، حيث جرى إخلاء الوفيات والإصابة إلى المستشفى.



ودعت إدارة الدوريات إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع.







