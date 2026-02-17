صورة - هذا ما تم ضبطه من قبل إدارة السير داخل إحدى المركبات

وأكدت الإدارة أنه جرى تسليم السائق مع مركبته إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشددةً على أن مثل هذه السلوكيات تعكس استهتارًا بقواعد الالتزام والانتباه أثناء القيادة، لما قد تسببه من تعريض حياة السائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق للخطر، داعيةً الجميع إلى التقيد بالتعليمات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في الأزرق واعتداءات على خطوط مياه في معان
-
تدهور مركبة شحن على الطريق الصحراوي وإعاقة مؤقتة دون إصابات
-
الدوريات الخارجية توجه رسالة هامة للسائقين قبيل رمضان
-
فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن هذه المناطق -أسماء
-
الملك يترأس اليوم جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في المملكة المتحدة
-
تحري هلال رمضان في الأردن اليوم
-
الملك يبحث مع رئيس أركان الدفاع البريطاني تعزيز الشراكة الدفاعية
-
الأردن يدين اقتحام عضو كنيست للمسجد الأقصى ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي