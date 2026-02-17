الثلاثاء 2026-02-17 10:14 ص

صورة - هذا ما تم ضبطه من قبل إدارة السير داخل إحدى المركبات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 08:42 ص
الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير، عبر التقرير المروري الصباحي، عن ضبط سائق كان يقوم بتدخين الأرجيلة أثناء القيادة، في سلوك وصفته بالخطير ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة على الطرق.اضافة اعلان


وأكدت الإدارة أنه جرى تسليم السائق مع مركبته إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشددةً على أن مثل هذه السلوكيات تعكس استهتارًا بقواعد الالتزام والانتباه أثناء القيادة، لما قد تسببه من تعريض حياة السائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق للخطر، داعيةً الجميع إلى التقيد بالتعليمات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.



Image1_220261784210735099427.jpg
 
 


