صور- افتتاح المقر الانتخابي للمرشح علي الغزاوي في لواء الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- بحضور جماهيري حاشد، افتتح الأمين العام لحزب نماء ورئيس تحالف حزب نماء وحزب العمل، الدكتور محمد الرواشدة، المقر الانتخابي لمرشح القائمة العامة لتحالف حزب نماء وحزب العمل، النائب السابق السيد علي سليمان الغزاوي، في منطقة لواء الأغوار الشمالية.



حضر الافتتاح رئيس المجلس الوطني، الدكتور فتحي الصالح، ورئيسة المجلس الثقافي، السيدة عروبة الصمادي، ومساعد الأمين العام لشؤون الشباب، السيد سند مجلي، ومدير الحملة الانتخابية، المهندس عامر المكحل، ومديرة الحملة الإعلامية والناطق الإعلامي باسم تحالف حزب نماء والعمل، الإعلامية علا أبو جاموس. كما حضر عدد من مرشحي تحالف حزب نماء وحزب العمل، منهم موسى بني علي، والمهندس محمد صبري السلمان، ورئيس فرع إربد لحزب نماء، الدكتور علاء العمري.



استهل الأمين العام كلمته بتوجيه الشكر للسيد علي سليمان الغزاوي على جهوده الكبيرة والتزامه الدؤوب، مشيدًا بروحه الوطنية وعمله المستمر من أجل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.



وأكد الرواشدة أن المرشح علي الغزاوي يمثل نموذجًا مشرفًا للشباب السياسي الواعد الذي يحمل رؤية واضحة لخدمة المجتمع، مشددًا على أن التحالف يعوّل عليه لتحقيق نجاح كبير في الانتخابات القادمة، لما يتمتع به من قدرة على تقديم حلول واقعية للتحديات الراهنة.



وفي إطار حديثه عن الثروة الغذائية والأمن الغذائي، أشار الدكتور الرواشدة إلى أهمية هذا القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الثروة الغذائية تُعد ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي هو قضية استراتيجية يجب أن تكون على رأس أولويات أي حكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.



وأضاف الرواشدة أن تحالف حزب نماء وحزب العمل يضع ضمن برنامجه الانتخابي خطة شاملة لتعزيز قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وذلك من خلال دعم المزارعين، وتشجيع الابتكار في الإنتاج الزراعي، وتطوير سلاسل التوريد. وأكد أن تحسين الإنتاج الغذائي المحلي سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.



وفي ختام كلمته، دعا الدكتور الرواشدة الجميع إلى دعم المرشح علي سليمان الغزاوي، مؤكدًا أن التحالف يحمل رؤية واضحة لبناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على موارده الذاتية ويحقق الأمن الغذائي، مما سيؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية.



ألقى السيد علي سليمان الغزاوي، مرشح القائمة العامة لتحالف حزب نماء وحزب العمل، كلمة خلال افتتاح مقره الانتخابي، عبّر فيها عن شكره وتقديره لجميع الحضور، وعلى رأسهم قيادات الحزبين، مؤكدًا اعتزازه بالانضمام إلى هذا التحالف الوطني الذي يسعى لتحقيق التغيير الإيجابي في مختلف المجالات.



استهل الغزاوي كلمته بالتأكيد على أهمية المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن التحديات التي يواجهها الوطن تتطلب تكاتف الجهود والعمل بجدية من أجل تحقيق التنمية والعدالة. وأوضح أن برنامجه الانتخابي ينبع من إيمانه العميق بقدرة الشعب الأردني على تجاوز الصعاب من خلال تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تركز على المواطن واحتياجاته.



وأشار الغزاوي إلى أن أحد أهم أولويات برنامجه هو تعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن الثروة الغذائية تشكل جزءًا أساسيًا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية.



كما شدد الغزاوي على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في العملية السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن الشباب هم عماد المستقبل، وأنه سيعمل على توفير بيئة ملائمة تتيح لهم تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء الوطن.



واختتم كلمته بدعوة الجميع إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات ودعم تحالف حزب نماء وحزب العمل، مشيرًا إلى أن النجاح في الانتخابات يعتمد على التفاف المواطنين حول البرامج الوطنية التي تخدم المصلحة العامة. وأعرب عن ثقته في قدرة التحالف على تحقيق مستقبل أفضل للأردن من خلال العمل المشترك والرؤية الواضحة التي يقودها جلالة الملك المعظم.



ألقت الدكتورة عروبة الصمادي، رئيسة المجلس الثقافي، كلمة شددت فيها على دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور المرأة في السياسة والمجتمع. وأكدت أن المرأة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية والتغيير، وأن مشاركتها الفعالة في العملية السياسية ضرورية لضمان تحقيق التوازن والعدالة.



وتحدثت الصمادي عن التقدم الذي حققته المرأة في مختلف المجالات، مشيدة بجهود النساء اللواتي ساهمن في بناء الوطن ورفعته. وشددت على أن دعم المرشحين الذين يعترفون بأهمية تمكين المرأة ويعملون على تعزيز مشاركتها هو خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.



كما أشارت إلى أن تحالف حزب نماء وحزب العمل يلتزم بدعم قضايا المرأة ويعزز من دورها في الحياة العامة، وأن وجود المرأة في المواقع القيادية يساهم في تقديم رؤى متنوعة وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.



ألقى المهندس عامر المكحل، مدير الحملة الانتخابية، كلمة تناول فيها أهمية تفعيل البرامج التي تعالج القضايا الاقتصادية الملحة للمواطنين. شدد المهندس المكحل على ضرورة تبني مبادرات حقيقية تتماشى مع الواقع الاقتصادي، بهدف إعادة بناء الطبقة الوسطى في المجتمع وتوفير فرص عادلة للنمو والازدهار.



وأشار المكحل إلى أن الأحزاب السياسية تشكل العائلة الفكرية التي تجمع الأفراد حول مبدأ وبرنامج مشترك، رغم اختلاف أعمارهم وأماكن سكنهم. واعتبر أن هذه الأحزاب هي السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.



كما تناول المكحل دور الأردن، قيادةً وشعباً، في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل القضية الأولى والمركزية للأردن. وأكد على التزام التحالف بتعزيز هذا الدعم واستمرار العمل على نصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المبادئ والقيم التي يسعى التحالف لتحقيقها.



في ختام كلمته، دعا المهندس عامر المكحل الجميع إلى الالتفاف حول برامج التحالف والمشاركة الفعالة في الانتخابات، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة وبناء مستقبل مستقر ومزدهر للأردن.



وفي ختام حفل افتتاح مقر المرشح علي الغزاوي، توجهت عريفة الحفل الإعلامية علا أبو جاموس بالشكر والتقدير لعموم أهالي ووجهاء منطقة الشيخ حسين من لواء الأغوار الشمالية الذين أبدوا دعمهم وتأييدهم لمرشحي تحالف حزب نماء والعمل، وعلى رأسهم المرشح علي الغزاوي، مؤكدةً على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري الذي يتوج جهود اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي، والتي أفرزت قانونًا انتخابيًا يدعم حضور الأحزاب تحت قبة البرلمان بتمثيل حقيقي للمرأة والشباب، مما يعزز من أدوارهم في مسيرة العمل السياسي الحزبي.

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