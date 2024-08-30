 
الجمعة 2024-08-30 11:52 م
 

 

صور- الأمن العام يشيع جثمان الوكيل أبو عسكر بمحافظة اربد

جموع غفيرة تشارك في التشييع
جموع غفيرة تشارك في التشييع
الجمعة، 30-08-2024 09:02 م

الوكيل الإخباري-   شيعت مديرية الأمن العام، وبمشاركة آلاف من اهله وزملاءه والمواطنين، بعد صلاة المغرب اليوم، الوكيل محمد توفيق علي أبو عسكر، إلى مثواه الأخير في بلدة الطيبة بمحافظة اربد ، والذي ارتقى إلى جوار ربه، بعد تعرضه لحادث دهس متعمد، أثناء تأديته للواجب، في محافظة اربد. 

 ووري الثرى في المقبرة الغربية في لواء الطبية بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.

و شارك في تشييع جثمان أبو عسكر، عدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام، وجموع غفيرة من أبناء الوطن كافة.

اضافة اعلان

 

Image1_820243020565623294625.jpg

Image1_8202430205613549605429.jpg


Image1_8202430205619761517422.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

العلم الايراني

عربي ودولي طهران: يجب أن تدخل العلاقات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون

تعبيرية

عربي ودولي مسيرات حزب الله تسقط قتلى .. وصفارات الانذار تدوي شمال اسرائيل

تعبيرية

أخبار محلية تنويه أمني هام لرواد المزارع والمسابح

تعبيرية

فلسطين مسؤولون أمنيون إسرائيليون يعارضون فرض إدارة عسكرية في غزة

تعبيرية

فلسطين روسيا تعرب عن قلقها من توقف عمل الأمم المتحدة في غزة

جوزيب بوريل

فلسطين الممثل الأعلى الأوروبي: عملية إسرائيل بالضفة تزيد التوتر وأي تصعيد قد يؤدي لكارثة

تعبيرية

منوعات مصر .. سيدة تلقي بزوجها من الطابق الخامس

تعبيرية

منوعات هل تواجه مشكلة في تنظيف الأحذية البيضاء ؟ .. اتبع هذه الخطوات



 


الأكثر مشاهدة