صور- الأمن العام يشيع جثمان الوكيل أبو عسكر بمحافظة اربد

ووري الثرى في المقبرة الغربية في لواء الطبية بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.
و شارك في تشييع جثمان أبو عسكر، عدد كبير من ضباط ومرتبات الأمن العام، وجموع غفيرة من أبناء الوطن كافة.
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