الإثنين 2025-07-28 09:56 ص
 

صور - سقوط شجرة معمرة على الشارع العام في العقبة ولا اصابات

صور - سقوط شجرة معمرة على الشارع العام في العقبة ولا اصابات
سقوط شجرة معمرة على الشارع العام في العقبة
 
الإثنين، 28-07-2025 07:45 ص

الوكيل الإخباري-    ورد بلاغ الى قسم العمليات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بسقوط شجرة معمرة على الشارع العام في العقبة.

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وبينت ان فرق  سلطة منطقة العقبة بالتعاون مع فرق الأمن العام  تعاملت مع الحادثة بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة الزوائد لضمان سلامة المواطنين والحركة المرورية، بإشراف ومتابعة رئيس مجلس المفوضين " شادي رمزي" المجالي  ومفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور المعتصم الهنداوي ومفوض البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران .


وأضافت انها لم تسجل اي إصابات بشرية وانما فقط أضرار مادية حيث تضررت 3 مركبات وتم تحويلها للجهات المختصة لكشف الأضرار عليها، وتم إعادة فتح الشارع واستمرار الحركة المرورية بشكل اعتيادي.

 


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