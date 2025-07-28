صور - سقوط شجرة معمرة على الشارع العام في العقبة ولا اصابات

وأضافت انها لم تسجل اي إصابات بشرية وانما فقط أضرار مادية حيث تضررت 3 مركبات وتم تحويلها للجهات المختصة لكشف الأضرار عليها،
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