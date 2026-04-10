صور وفيديو - وقفات شعبية في وسط البلد دعماً لمواقف الملك تجاه القدس وفلسطين

الجمعة 2026-04-10 06:36 م

وقفات شعبية في وسط البلد دعماً لمواقف الملك تجاه القدس وفلسطين

الجمعة، 10-04-2026 01:44 م
الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان، اليوم الجمعة، وقفات شعبية حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني، وذلك دعماً لجلالة الملك وتأييداً لمواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف.اضافة اعلان


وجاءت هذه الفعالية تأكيداً على الموقف الأردني الراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والتمسك بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

ورفع المشاركون شعارات تعبّر عن وحدة الصف الأردني خلف القيادة الهاشمية، مؤكدين اعتزازهم بالوصاية الهاشمية على المقدسات، والدور التاريخي الذي يضطلع به الأردن في الدفاع عن القدس وصون هويتها العربية والإسلامية.

كما حملت الوقفة رسالة تضامن مع صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، مشددين على أهمية استمرار الدعم الشعبي والرسمي في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المدينة المقدسة.


gnews

أحدث الأخبار

ن

ن

ز

ن

و

ن

ن

الأكثر مشاهدة