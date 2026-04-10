صور وفيديو - وقفات شعبية في وسط البلد دعماً لمواقف الملك تجاه القدس وفلسطين

وجاءت هذه الفعالية تأكيداً على الموقف الأردني الراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والتمسك بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
ورفع المشاركون شعارات تعبّر عن وحدة الصف الأردني خلف القيادة الهاشمية، مؤكدين اعتزازهم بالوصاية الهاشمية على المقدسات، والدور التاريخي الذي يضطلع به الأردن في الدفاع عن القدس وصون هويتها العربية والإسلامية.
كما حملت الوقفة رسالة تضامن مع صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، مشددين على أهمية استمرار الدعم الشعبي والرسمي في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المدينة المقدسة.
وقفات شعبية في وسط البلد دعماً لمواقف الملك تجاه القدس وفلسطين#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/D1dgzXup1y— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 10, 2026
أخبار متعلقة
نقابة الممرضين تصادق على التقريرين المالي والإداري لسنة 2025
الصفدي وكالاس يبحثان الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
حقوق "مؤتة" تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية
إقبال سياحي على سيل الزرقاء ومحيط سد الملك طلال في البلقاء
%69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع
مجلس محافظة جرش يُجري مناقلات مالية لدعم وتسريع مشاريع قطاع المياه
بيان من الأمانة حول عامود دوار "التطبيقية"
بلدية بني عبيد تبدأ استعداداتها للاحتفال بيوم العلم