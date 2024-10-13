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صور- ولي العهد يطمئن على صحة الوزير الأسبق مازن الساكت

خلال زيارة ولي العهد للوزير الأسبق مازن الساكت
خلال زيارة ولي العهد للوزير الأسبق مازن الساكت
الأحد، 13-10-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، الوزير الأسبق مازن الساكت للاطمئنان على صحته.

وشغل الساكت، منصب وزير الداخلية، ووزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وكان عضوًا في مجلس الأعيان.

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