صور- ولي العهد يطمئن على صحة الوزير الأسبق مازن الساكت

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، الوزير الأسبق مازن الساكت للاطمئنان على صحته.



وشغل الساكت، منصب وزير الداخلية، ووزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وكان عضوًا في مجلس الأعيان.

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