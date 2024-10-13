صور- ولي العهد يطمئن على صحة الوزير الأسبق مازن الساكت

وشغل الساكت، منصب وزير الداخلية، ووزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وكان عضوًا في مجلس الأعيان.
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