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"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 01-08-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري-  بين أعمدة المدرج الروماني العتيقة، وعلى إيقاع الأهازيج والأضواء، احتشدت مئات العائلات الأردنية مساء الجمعة، ليعيشوا لحظات من الفرح والترفيه في قلب عمّان القديمة، الأطفال يرقصون على أنغام الموسيقى، والآباء يوثقون اللحظة بكاميرات هواتفهم، بينما تتعالى أصوات الضحكات في فضاء حضاري يعود إلى آلاف السنين.

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هكذا تواصلت فعاليات مهرجان "صيف الأردن" تنظمه وزارة الثقافة للأسبوع الثالث على التوالي، مستقطبًا جمهورًا واسعًا إلى موقع أثري تاريخي أصبح مسرحًا نابضًا بالحياة، يجمع بين الماضي والمستقبل في مشهد ثقافي فريد.


أمين عام وزارة الثقافة د. نضال العياصرة يؤكد أن مهرجان "صيف الأردن" يسعى إلى نقل الثقافة إلى قلب المدن والمواقع التاريخية، لتكون في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن المدرج الروماني يشكّل موقعًا رمزيًا يعكس التلاقي الحضاري والفني، ويمنح الفعاليات طابعًا مميزًا.


وأضاف، أن الوزارة تواصل جهودها لتوسيع خارطة الفعل الثقافي، وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، من خلال فعاليات تلامس وجدان الناس وتمنحهم مساحة للتعبير والتلاقي والفرح.


وتتضمن الفعاليات عروضًا فنية وغنائية لنجوم محليين، ومسرحيات للأطفال، وورشًا تفاعلية، إلى جانب سوق للحرف اليدوية والمنتجات التقليدية، في مشهد يعكس التنوع الثقافي الأردني ويُبرز المواهب الشابة.


ويُذكر أن المهرجان يستمر طوال الصيف في عدد من المواقع الحيوية بالمملكة، ويهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية والسياحية، ودعم الفنانين المحليين، وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع الفنون والإبداع في فضاءات مفتوحة وتاريخية.

 
 
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