ضباب كثيف على الصحراوي وبعض مناطق المملكة - فيديو

وأظهر مقطع فيديو وصل "برنامج الوكيل" على ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها الطريق الصحراوي .
وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.
ضباب كثيف على الطريق الصحراوي السلطاني#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/zeBLUbZMUS— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 19, 2026
-
أخبار متعلقة
-
1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية
-
وفاتان و 5 إصابات بحوادث سير مؤسفة خلال 24 ساعة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها
-
دورة لأصدقاء الأمن العام في إربد
-
وفاتان بحادث سير على الطريق الصحراوي