ضباب كثيف على الصحراوي وبعض مناطق المملكة - فيديو

الوكيل الإخباري- لف ضباب كثيف مناطق مختلفة في المملكة مع ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.



وأظهر مقطع فيديو وصل "برنامج الوكيل" على ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها الطريق الصحراوي .



وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

