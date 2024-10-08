ضباط كبار في الأمن العام إلى التقاعد (أسماء)

عميد ركن محمد علي عيسى عبد الله
عميد ركن عوده إبراهيم محمد
عميد ركن علي صقر جديع
عميد ركن محمد عبدالمجيد محمد
عميد إسماعيل سليمان إسماعيل
عميد سالم فرج سالم
عميد رعد عبدالرحيم يوسف
عميد رائد أحمد مقبل
عميد محمد علي أحمد
عقيد نشأت عبد الكريم خليل
عقيد رامي جمال محمد
عقيد علي سلامه فهاد
عقيد أحمد رسمي يوسف
عقيد حامد سالم فلاح
عقيد أشرف سليم حسن
عقيد خالد محمود علي
عقيد محمد عبدالرحمن فراس
عقيد فراس خلف جازي
عقيد عبدالله محمد عبدالله
عقيد أحمد طالب محمد
-
أخبار متعلقة
-
عين على القدس يرصد حصاد عام من الانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس وأهلها
-
بعد تطبيق قواعد الاشتباك.. الجيش يحبط تهريب مخدرات بمسيرة
-
طلبة يشتكون من عُطل بموقع القبول الموحد
-
"اليرموك" تشكل لجنة تحقيق حول منشور مسيء
-
وزارة الداخلية: الإفراج عن 472 موقوفا إداريا
-
قطع جزئي للتيار الكهربائي عن هذه المناطق .. أسماء
-
الفايز ينعى العين والنائب الأسبق سمير قعوار
-
الخدمات الطبية: الأردن ثالث أكبر دولة قدمت الدعم اللوجستي لأهل غزة