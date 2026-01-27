ضبطت اعتداءات على خطوط المياه في الرصيفة

وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات تمثلت في تمديد وصلات مياه بأقطار وأطوال مختلفة لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه، مؤكدة أنه تم فصل جميع الخطوط المخالفة ومصادرتها.
وأضافت الوزارة أنه سيتم استكمال تقدير الكميات المتضررة ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المعتدين، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان استمرارية الخدمة بشكل عادل ومنظم.
