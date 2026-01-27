الثلاثاء 2026-01-27 02:12 م

ضبطت اعتداءات على خطوط المياه في الرصيفة

الثلاثاء، 27-01-2026 12:31 م

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري عدة اعتداءات على الخطوط الرئيسية للمياه ضمن عدة تجمعات سكنية على خطوطها في لواء الرصيفة.

وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات تمثلت في تمديد وصلات مياه بأقطار وأطوال مختلفة لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه، مؤكدة أنه تم فصل جميع الخطوط المخالفة ومصادرتها.


وأضافت الوزارة أنه سيتم استكمال تقدير الكميات المتضررة ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المعتدين، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان استمرارية الخدمة بشكل عادل ومنظم.

 
 


