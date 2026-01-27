ضبطت اعتداءات على خطوط المياه في الرصيفة

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري عدة اعتداءات على الخطوط الرئيسية للمياه ضمن عدة تجمعات سكنية على خطوطها في لواء الرصيفة.

وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات تمثلت في تمديد وصلات مياه بأقطار وأطوال مختلفة لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه، مؤكدة أنه تم فصل جميع الخطوط المخالفة ومصادرتها.