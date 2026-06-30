ضبط آبار مخالفة واعتداءات كبيرة على خطوط في جنوب عمان وناعور

وأوضحت الوزارة أنه، وبناءً على معلومات وردت إليها، تم تنفيذ حملة أمنية في ناعور أسفرت عن ضبط 7 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية بأقطار مختلفة، كانت تستخدم لتعبئة برك وصهاريج مخالفة وبيع المياه للمواطنين، حيث جرى إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات اللازمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وفي منطقة القسطل، قرب قصر المشتى، ضبطت كوادر الوزارة حفارتين مخالفتين (دق وروتري) كانتا تستخدمان لحفر آبار غير مرخصة داخل مزرعة، حيث تم ردم الآبار المخالفة، ومصادرة الحفارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من مصدر مياه الصهاريج قبل شرائها، من خلال طلب القسيمة الرسمية التي تبين مصدر المياه وصلاحيتها، مؤكدة استمرار حملاتها لحماية مصادر المياه، ومناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي اعتداءات أو مخالفات.
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