الثلاثاء 2026-06-30 02:19 م

ضبط آبار مخالفة واعتداءات كبيرة على خطوط في جنوب عمان وناعور

ضبط حفر ابار مخالفة واعتداءات كبيرة على خطوط في جنوب عمان وناعور
ضبط آبار مخالفة واعتداءات كبيرة على خطوط في جنوب عمان وناعور
 
الثلاثاء، 30-06-2026 01:05 م
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن كوادر وحدة الرقابة الداخلية، بالتعاون مع الأحواض المائية والمشاغل المركزية، وبإسناد من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، ضبطت اعتداءات كبيرة على مصادر المياه في منطقتي ناعور والقسطل جنوب عمّان، ضمن حملتها المستمرة لحماية مصادر المياه.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنه، وبناءً على معلومات وردت إليها، تم تنفيذ حملة أمنية في ناعور أسفرت عن ضبط 7 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية بأقطار مختلفة، كانت تستخدم لتعبئة برك وصهاريج مخالفة وبيع المياه للمواطنين، حيث جرى إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات اللازمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وفي منطقة القسطل، قرب قصر المشتى، ضبطت كوادر الوزارة حفارتين مخالفتين (دق وروتري) كانتا تستخدمان لحفر آبار غير مرخصة داخل مزرعة، حيث تم ردم الآبار المخالفة، ومصادرة الحفارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من مصدر مياه الصهاريج قبل شرائها، من خلال طلب القسيمة الرسمية التي تبين مصدر المياه وصلاحيتها، مؤكدة استمرار حملاتها لحماية مصادر المياه، ومناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي اعتداءات أو مخالفات.
 
 


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