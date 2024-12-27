 
الجمعة 2024-12-27 11:15 م
 

ضبط أربعة أشخاص اعتدوا على سائق مركبة وتحطيم مركبته في إربد

ا
أرشيفية
الجمعة، 27-12-2024 09:18 م
الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بتحطيم إحدى المركبات في محافظة إربد اضافة اعلان


مؤكداً أنه ورد قبل أيام بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد حول قيام مجموعة من الأشخاص باعتراض مركبة والاعتداء على سائقها وتحطيمها، حيث احتصل السائق على تقرير طبي وحالته حسنة. 

وتابع أنه من خلال التحقيقات تبيّن أنّ الاعتداء إثر خلافات مالية سابقة، حيث جرى تحديد هوية المعتدين وأُلقي القبض على أربعة منهم وستتم إحالتهم للقضاء .
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو

ا

أخبار محلية السفارة الصينية في الأردن: تمديد تخفيض رسوم تأشيرة الدخول للصين

ت

عربي ودولي كييف تتلقى 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي

ا

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تتعافى محققة مكاسب طفيفة

ا

أخبار محلية ضبط أربعة أشخاص اعتدوا على سائق مركبة وتحطيم مركبته في إربد

الشاب الخطاطبة كما نشرتها صفحة الجالية الأردنية في الولايات المتحدة

أخبار محلية وفاة أردني بحادث في الولايات المتحدة

بشار الأسد

عربي ودولي صحيفة تكشف تفاصيل صفقة سرية رفضها الأسد

ا

شؤون برلمانية "عزم" النيابية : احراق مستشفى كمال عدوان جريمة حرب جديدة ​



 




الأكثر مشاهدة