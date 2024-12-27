ضبط أربعة أشخاص اعتدوا على سائق مركبة وتحطيم مركبته في إربد

09:18 م

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الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بتحطيم إحدى المركبات في محافظة إربد اضافة اعلان





مؤكداً أنه ورد قبل أيام بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد حول قيام مجموعة من الأشخاص باعتراض مركبة والاعتداء على سائقها وتحطيمها، حيث احتصل السائق على تقرير طبي وحالته حسنة.



وتابع أنه من خلال التحقيقات تبيّن أنّ الاعتداء إثر خلافات مالية سابقة، حيث جرى تحديد هوية المعتدين وأُلقي القبض على أربعة منهم وستتم إحالتهم للقضاء .