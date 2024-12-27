ضبط أربعة أشخاص اعتدوا على سائق مركبة وتحطيم مركبته في إربد

مؤكداً أنه ورد قبل أيام بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد حول قيام مجموعة من الأشخاص باعتراض مركبة والاعتداء على سائقها وتحطيمها، حيث احتصل السائق على تقرير طبي وحالته حسنة.
وتابع أنه من خلال التحقيقات تبيّن أنّ الاعتداء إثر خلافات مالية سابقة، حيث جرى تحديد هوية المعتدين وأُلقي القبض على أربعة منهم وستتم إحالتهم للقضاء .
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