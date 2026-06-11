ضبط احدهما تسير بسرعة تجاوزت 166 كم/ ساعة

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الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الخميس، مركبتين تسير إحداهما بسرعة 166 كم/ ساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، وأخرى تسير بسرعة 157 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي منطقة دبة حانوت باتجاه الجنوب . اضافة اعلان





وبينت عبر التقرير المروري اليومي ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما .





