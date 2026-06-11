ضبط احدهما تسير بسرعة تجاوزت 166 كم/ ساعة

وبينت عبر التقرير المروري اليومي ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما .
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية تبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية
-
المياه تعلن ضبط بئر مخالفة في جرش وردمها فورًا
-
الجيش يعلن إسقاط صواريخ اخترقت الأجواء الأردنية فجر الخميس
-
هيئة الاتصالات تدعو أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية للتعامل مع شركات التوصيل المرخصة
-
وزير العدل: مركز التحكيم يعزز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا
-
إصابة بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي
-
زها الثقافي يطلق عملا فنيا يجسد الهوية الأردنية بالتزامن مع فرحة تأهل النشامى للمونديال
-
وزير السياحة: كأس العالم 2026 فرصة استراتيجية للترويج السياحي للأردن عالمياً