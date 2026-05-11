الإثنين 2026-05-11 01:52 م

ضبط اختلاس محدود في وزارة المالية بسرعة قياسية وإحالة المتورطين للتحقيق

الإثنين، 11-05-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية فايز حجازين، إن الأجهزة الرقابية في الوزارة استطاعت أن تضبط عملية اختلاس محدودة بسرعة قياسية.اضافة اعلان


وأضاف في تصريح صحفي إن كوادر الوزارة ضبطت عملية الاختلاس بعد تدقيقها الدوري لسجلات مالية ضمن الإطار القانوني والتدقيق المحاسبي الأصولي.

وقال إنه فور اكتشاف عملية الاختلاس تم الاتصال بالجهات المعنية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة التي باشرت التحقيق والتدقيق بالتعاون مع كوادر الوزارة، وأبدت استجابة عالية بالتعامل مع القضية، وباشرت التحقيقات القانونية بشكل فوري، وبعد التحقيق مع عدد من المشتبه بهم، تم إيقاف اثنين من المتهمين.

وأكد حجازين أن اكتشاف عملية الاختلاس المحدودة يؤكد التزام الوزارة بمعايير المحاسبة والحوكمة والتدقيق الأصولي لسجلاتها وبياناتها كافة حسب معايير المحاسبة الدولية.
 
 


