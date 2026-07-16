ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

وقالت اليوم الخميس، إنه تم ضبط الاعتداءات وجرى إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت السلطة أن الفرق التفتيشية تقوم بحملات متواصلة لرصد أي اعتداء والبحث عن كل من يثبت علاقته بمثل هذه المخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية، وتؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق.
وناشدت الوزارة الجميع، إلى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط أو محاولة الإعتداء عليها، على أرقام مراكزها المجانية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي الجزائر بضحايا حريق دار أيتام
-
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد
-
اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة
-
بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار
-
التربية تنشر أسئلة امتحان تاريخ الاردن
-
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
-
اتفاقية شراكة بين متحف الأطفال وشركة نيوتن للتأمين