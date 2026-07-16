ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا قسم التفتيش، اعتداءات جديدة على خطوط المياه الرئيسة في مناطق زي والصبيحي بمحافظة البلقاء / السلط، تسحب كميات كبيرة من المياه لتزويد مزارع، وتعبئة خزان تجميعي مخالفة.

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وقالت اليوم الخميس، إنه تم ضبط الاعتداءات وجرى إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.



وأكدت السلطة أن الفرق التفتيشية تقوم بحملات متواصلة لرصد أي اعتداء والبحث عن كل من يثبت علاقته بمثل هذه المخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية، وتؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق.