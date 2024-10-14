ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن مياهنا بالتنسيق مع المنسق الأمني وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة في مناطق جنوب العاصمة عمان -الموقر ، اسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خط ناقل رئيسي قطر 300 ملم تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة .

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وبالتفاصيل انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة صباح اليوم الاثنين 14/10 مكونة من كوادر سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض ومديرية المشاغل المركزية وشركة مياه الأردن وتم ضبط الاعتداءات المتمثلة بـ 5 اعتداءات منها 2 قطر 2 انش و3 اعتداءات بخط 4 انش مسحوب منه خط 2 انش على خط ناقل ابار الموقر وخزان الفيصلية لتعبئة صهاريج مياه مخالفة ، حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.