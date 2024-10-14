 
الإثنين 2024-10-14 05:50 م
 

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 14-10-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن مياهنا بالتنسيق مع المنسق الأمني وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة في مناطق جنوب العاصمة عمان -الموقر ،  اسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خط ناقل رئيسي قطر 300 ملم  تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة  . 

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وبالتفاصيل انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة صباح اليوم الاثنين 14/10 مكونة من كوادر سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض ومديرية المشاغل المركزية وشركة مياه الأردن وتم ضبط الاعتداءات المتمثلة بـ 5 اعتداءات منها 2 قطر 2 انش و3 اعتداءات بخط 4 انش مسحوب منه خط 2 انش على خط ناقل ابار الموقر وخزان الفيصلية  لتعبئة صهاريج مياه مخالفة ، حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة. 


وأكدت الوزارة / سلطة المياه انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنى المصدر على تعاون المواطنين ومساندة وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والمجلس القضائي للحملة التي تنفذها لحماية مصادر المياه.

 
gnews

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