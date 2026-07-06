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ضبط اعتداءات على خطوط المياه في ناعور

قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا و الاحواض المائية والمشاغل المركزية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام
جانب من المضبوطات
 
الإثنين، 06-07-2026 01:15 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا و الاحواض المائية والمشاغل المركزية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام مركز امن ناعور  الجنوبي والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت 9 اعتداءات على خطوط المياه قطر 2 انش و1 انش لتزويد منازل  بطريقة مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه . 

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وأوضحت انه بناء على معلومات واردة تم تنظيم الحملة صباح يوم الاحد 5/7  وإزالة الاعتداءات وإصلاح الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق. 


وتواصل الوزارة - سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا الى الردع العام .

 
 


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