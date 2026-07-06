ضبط اعتداءات على خطوط المياه في ناعور

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا و الاحواض المائية والمشاغل المركزية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام مركز امن ناعور الجنوبي والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت 9 اعتداءات على خطوط المياه قطر 2 انش و1 انش لتزويد منازل بطريقة مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه .

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وأوضحت انه بناء على معلومات واردة تم تنظيم الحملة صباح يوم الاحد 5/7 وإزالة الاعتداءات وإصلاح الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق.