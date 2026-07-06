ضبط اعتداءات على خطوط المياه في ناعور

وأوضحت انه بناء على معلومات واردة تم تنظيم الحملة صباح يوم الاحد 5/7 وإزالة الاعتداءات وإصلاح الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق.
وتواصل الوزارة - سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولا الى الردع العام .
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