الثلاثاء 2026-06-23 03:01 م

ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالف في عدة مناطق بالمملكة

ضبط اعتداءات على خطوط المياه وردم بئر مخالف في عدة مناطق بالمملكة
ضبط اعتداءات على خطوط المياه وردم بئر مخالف في عدة مناطق بالمملكة
 
الثلاثاء، 23-06-2026 02:54 م

الوكيل الإخباري-   كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية   انها نفذت حملات أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام مع مياهنا ومياه العقبة والاحواض المائية والمشاغل المركزية نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي في مناطق الحسا- الطريق الصحراوي والجفر وناعور/جنوب عمان أسفرت عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط المياه وحفر بئر مخالف لبيع صهاريج ومشات غسيل وتزويد مزارع وبيوت بلاستيكية ومنازل بطريقة مخالفة  . 

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وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة تم ضبط اعتداءات على خطوط المياه في منطقة الحسا الثلاثاء الماضي لتزويد مرشات غسيل سيارات عدد2 ومضخات عدد2 وخزانات ، وفي منطقة ناعور /جنوب عمان يوم السبت تم ضبط 3 اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية لتزويد مزارع عدد 2 وبيوت بلاستيكية عدد 10 ، وفي الجفر امس الاثنين تم ضبط حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالف وردم البئر ومصادرة الحفارة ، وفي ناعور امس الاثنين  كذلك تم ضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه الرئيسية لتزويد منازل مخالفة ومزارع وازالتها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص . 
وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون الجهات المختلفة وخاصة وزارة الداخلية والامن العام و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملات المتواصلة.

 
 


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