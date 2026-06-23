ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالف في عدة مناطق بالمملكة

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية انها نفذت حملات أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام مع مياهنا ومياه العقبة والاحواض المائية والمشاغل المركزية نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي في مناطق الحسا- الطريق الصحراوي والجفر وناعور/جنوب عمان أسفرت عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط المياه وحفر بئر مخالف لبيع صهاريج ومشات غسيل وتزويد مزارع وبيوت بلاستيكية ومنازل بطريقة مخالفة .

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