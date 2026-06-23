ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالف في عدة مناطق بالمملكة

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة تم ضبط اعتداءات على خطوط المياه في منطقة الحسا الثلاثاء الماضي لتزويد مرشات غسيل سيارات عدد2 ومضخات عدد2 وخزانات ، وفي منطقة ناعور /جنوب عمان يوم السبت تم ضبط 3 اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية لتزويد مزارع عدد 2 وبيوت بلاستيكية عدد 10 ، وفي الجفر امس الاثنين تم ضبط حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالف وردم البئر ومصادرة الحفارة ، وفي ناعور امس الاثنين كذلك تم ضبط اعتداءات جديدة على خطوط المياه الرئيسية لتزويد منازل مخالفة ومزارع وازالتها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص .
وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون الجهات المختلفة وخاصة وزارة الداخلية والامن العام و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملات المتواصلة.
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