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ضبط اعتداءات على مياه في وادي الطواحين - عجلون لبيع صهاريج مخالفة

ضبطت وزارة المياه والري - سلطة المياه نهاية الاسبوع الماضي ، بالتعاون مع الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة ، اعتداءات على مياه "وادي الطواحين " طريق كفرنجة في عجلون تقوم بتعبئة المياه غير ال
جانب من المضبوطات
 
الأحد، 12-07-2026 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   ضبطت وزارة المياه والري - سلطة المياه نهاية الاسبوع الماضي ، بالتعاون مع الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة ، اعتداءات على  مياه "وادي الطواحين " طريق كفرنجة في عجلون تقوم بتعبئة المياه غير الصالحة بصورة مخالفة وبيعها بطريقة غير مشروعة.

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وتعبئة خزان مياه وسحب خطوط من خلال مضخات لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها، وتم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق .


وأكدت الوزارة/سلطة المياه، أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، مثمنة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات واعتداءات.

 
 


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