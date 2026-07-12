ضبط اعتداءات على مياه في وادي الطواحين - عجلون لبيع صهاريج مخالفة

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري - سلطة المياه نهاية الاسبوع الماضي ، بالتعاون مع الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة ، اعتداءات على مياه "وادي الطواحين " طريق كفرنجة في عجلون تقوم بتعبئة المياه غير الصالحة بصورة مخالفة وبيعها بطريقة غير مشروعة.

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وتعبئة خزان مياه وسحب خطوط من خلال مضخات لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها، وتم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق .