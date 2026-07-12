ضبط اعتداءات على مياه في وادي الطواحين - عجلون لبيع صهاريج مخالفة

وتعبئة خزان مياه وسحب خطوط من خلال مضخات لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها، وتم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق .
وأكدت الوزارة/سلطة المياه، أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، مثمنة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات واعتداءات.
-
أخبار متعلقة
-
فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى بسباق فسيفساء مادبا
-
الملك يعزي بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
-
بعد 3 أعوام على انطلاقه .. المناطق الحرة تؤكد أن تلفريك عجلون أحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة- أسماء
-
الأمن العام : إغلاق مطعم بعد تعرض 138 شخصاً لحالة تسمم
-
الجيش: سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية داخل المملكة دون وقوع إصابات
-
الأمن ينعى العريف قيس العمور
-
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم