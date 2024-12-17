 
الثلاثاء 2024-12-17 02:21 م
 

ضبط اعتداءات على ناقل رئيسي للمياه في السامك

وزارة المياه والري
وزارة المياه
الثلاثاء، 17-12-2024 01:38 م
الوكيل الإخباري-    نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وشركة مياه الاردن مياهنا حملة للكشف عن اعتداءات جديدة في منطقة السامك يوم الثلاثاء 17/12/2024 بمرافقة أمنية من مركز امن ناعور ضمن حملتها المتواصلة والمشددة لأحكام السيطرة على مصادر المياه حيث تم ضبط اعتداءات على الخط الناقل من خلال سحب 4 خطوط لسحب المياه بطريقة مخالفة .اضافة اعلان


وبينت سلطة المياه انه وبناء على معلومات توفرت لديها بوجود اعتداءات جديدة حيث تحركت الكوادر الى المنطقة وبعد مسح المنطقة وبالكشف على الواقع تبين وجود الاعتداءات الـ 4 تقوم بسحب كميات كبيرة من خلال الاعتداء على خط ناقل رئيسي، حيث باشرت الكوادر بفصل الخط وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لكشف هوية المعتدين واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المعتدين والعمل جار لكشف هوية اصحاب الاراضي التي كانت تتزود من المياه بطريقة مخالفة .

وشددت ان العمليات المنسقة لحملة احكام السيطرة التي تنفذها وزارة المياه والري- سلطة المياه وشركة مياهنا بالتعاون مع وزارة الداخلية تسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الاجهزة المختصة بحزم وانها تحقق غاياتها والاهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث وانه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .
 
gnews

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