 
الثلاثاء 2024-10-29 11:20 ص
 

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش وتوقيف سائق صهريج مخالف

جانب من الاعتداءات
جانب من الاعتداءات
الثلاثاء، 29-10-2024 10:54 ص

الوكيل الإخباري- ضبط وزارة المياه والري اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش وجرى توقيف سائق صهريج مخالف.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن تم تنفيذ حملة لإزالة اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش التي تزود محطة مياه عين الديك بالمياه لتأمين عدة مناطق بمياه الشرب، حيث جرى سحب عدة خطوط رئيسية منها لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.

 

وأضافت أنه كوادرها عملت على إزالة الاعتداءات وضبط صهريج مخالف وتوقيف أحد أصحاب الصهاريج وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء. 

 

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تعتدي على حصص المواطنين من مياه الشرب.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على بعلبك

جانب من الاعتداءات

أخبار محلية ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش وتوقيف سائق صهريج مخالف

ك

أخبار الشركات البنك العربي يجدد تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

تعبيرية

اقتصاد محلي "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

ا

عربي ودولي الإعلام العبري يتحدث عن بنود اتفاق لإنهاء الحرب مع لبنان

غواصة - صورة تعبيرية

عربي ودولي الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحر

تعبيرية

خاص بالوكيل نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل



 


الأكثر مشاهدة