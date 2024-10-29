ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش وتوقيف سائق صهريج مخالف

الوكيل الإخباري- ضبط وزارة المياه والري اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش وجرى توقيف سائق صهريج مخالف.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن تم تنفيذ حملة لإزالة اعتداءات على نبعة مياه عين الديك في جرش التي تزود محطة مياه عين الديك بالمياه لتأمين عدة مناطق بمياه الشرب، حيث جرى سحب عدة خطوط رئيسية منها لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.

وأضافت أنه كوادرها عملت على إزالة الاعتداءات وضبط صهريج مخالف وتوقيف أحد أصحاب الصهاريج وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.