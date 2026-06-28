ضبط اعتداءات كبيرة على الديسي وجنوب عمان لبيع مياه مخالفة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبإسناد من مديرية الامن العام ضبطت اعتداءات كبيرة على خط ناقل الديسي في منطقة الجفر وفي منطقة منجا جنوب عمان تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة وبيع صهاريج مخالفة ضمن حملتها في احكام السيطرة على مصادر المياه .

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وأوضحت انه بناء على معلومات واردة تفيد بوجود عدد من الصهاريج التي تقوم خلال اوقات مختلفة وساعات الليل بتعبئة المياه من ناقل الديسي وبيعها بطريقة مخالفة تم تنسيق حملة أمنية يوم الخميس بالتعاون مع قيادة البادية الملكية وبادية الجنوب تم إزالة الاعتداءات ليصل المجموع خلال شهر 10 اعتداءات كبيرة المتمثلة بتكسير مناهل وهوايات الخط الناقل وتعبئة صهاريج مخالفة من خلال تركيب خطوط على الهويات قطر 3 انش واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق والقبض على الفاعلين.



وفي منطقة منجا/ جنوب عمان - الجميل تم ضبط مزرعة تقوم ببيع المياه لمزارع مجاورة من خلال بئر مخالف وتمديد خطوط بأقطار كبيرة وتركيب عدادات لبيع المياه المخالفة حيث تم إزالة الاعتداءات بالتعاون مع مرتبات الامن العام واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .