ضبط اعتداءات كبيرة على مصادر المياه في إربد وأبو نصير

الإثنين، 13-04-2026 02:44 م
الوكيل الإخباري-   نفذت كوادر وزارة المياه والري / مديرية الرقابة الداخلية وشركة مياه اليرموك وشركة مياه الأردن "مياهنا" ومديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، حملة لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في إربد وعين الباشا / قرية أبو نصير، ترافقها قوات أمنية من تشكيلات مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، حيث تم فصل الاعتداءات التي تقوم بسحب مئات الأمتار المكعبة يومياً بطريقة مخالفة لتعبئة تنكات كبيرة وتعبئة صهاريج مياه مخالفة وتزويد مجمع تجاري وسكني.اضافة اعلان


وبالتفاصيل، بينت أنه وبناءً على المعلومات التي توفرت لمديرية الرقابة الداخلية في الوزارة / سلطة المياه، تم تنسيق حملة أمنية في إربد، حيث قامت الكوادر الفنية، بمرافقة أمنية، بضبط اعتداءات تنكات عدد (2) سعة (30 متراً مكعباً لكل واحد)، ووجود مظلات لتعبئة صهاريج مخالفة ومضخة كهربائية عدد (2) قطر 2 إنش وبرابيش، حيث تم فصل الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي منطقة عين الباشا / قرية أبو نصير، تم ضبط خطين، كل خط قطره (1 إنش)، لتزويد مجمع تجاري وسكني في منطقة قرية أبو نصير بطريقة مخالفة، حيث تم إعداد الضبوطات والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية.

وثمنت وزارة المياه والري جهود وكوادر الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.


Image1_4202613144413384414578.jpg
Image2_4202613144413384414578.jpg
Image3_4202613144413384414578.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

م

و

الأكثر مشاهدة