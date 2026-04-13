ضبط اعتداءات كبيرة على مصادر المياه في إربد وأبو نصير

وبالتفاصيل، بينت أنه وبناءً على المعلومات التي توفرت لمديرية الرقابة الداخلية في الوزارة / سلطة المياه، تم تنسيق حملة أمنية في إربد، حيث قامت الكوادر الفنية، بمرافقة أمنية، بضبط اعتداءات تنكات عدد (2) سعة (30 متراً مكعباً لكل واحد)، ووجود مظلات لتعبئة صهاريج مخالفة ومضخة كهربائية عدد (2) قطر 2 إنش وبرابيش، حيث تم فصل الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي منطقة عين الباشا / قرية أبو نصير، تم ضبط خطين، كل خط قطره (1 إنش)، لتزويد مجمع تجاري وسكني في منطقة قرية أبو نصير بطريقة مخالفة، حيث تم إعداد الضبوطات والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية.
وثمنت وزارة المياه والري جهود وكوادر الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.
أخبار متعلقة
-
تخصيص رقم موحد للرد على استفسارات نظام الإعلام الرقمي
-
اتحاد الجمعيات الخيرية ينظم ندوة للتوعية من المخدرات
-
أمطار الطفيلة تنعش المراعي وتحسن الواقع الزراعي
-
الملك يهنئ الرئيس العراقي نزار آميدي بانتخابه
-
معرض الجاليات في "اليرموك".. فضاءٌ ثقافي يجمع الحضارات
-
افتتاح دورة للانتساب لنقابة الصحفيين
-
بلدية بني عبيد تستأنف أعمال التعبيد لطريق إربد - عمان
-
العيسوي يعزي عشيرة الوريكات