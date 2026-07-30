ضبط اعتداءات كبيرة على مصادر مائية في الموقر والكرك

وأوضحت الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خطوط ناقلة قطر 300 و400 ملم تسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة في الموقر.
وفي الكرك، جرى ضبط 5 اعتداءات لتعبئة برك كبيرة سعة 500 متر ومزرعة أغنام كبيرة، حيث جرى فصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
-
أخبار متعلقة
-
هام من الشركة الأردنية لضمان القروض
-
الأردن يسيّر القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
-
عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
-
القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في عمّان
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة -أسماء
-
المغتربون... الإقتصاد غير المرئي للصيف الأردني
-
بانوراما رجالات جرش تستذكر سيرة الراحل الدكتور رضوان المقابلة
-
الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينهي تحضيراته لمهرجان الجميد والسمن العاشر