ضبط اعتداءات كبيرة على مصادر مائية في الموقر والكرك

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اعتداءات جديدة على خطوط ناقلة تسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموقر جنوبي العاصمة، وفي الكرك لتزويد برك زراعية ومزارع أغنام.

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وأوضحت الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خطوط ناقلة قطر 300 و400 ملم تسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة في الموقر.