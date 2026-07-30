الخميس 2026-07-30 10:28 ص

ضبط اعتداءات كبيرة على مصادر مائية في الموقر والكرك

ضبط اعتداءات كبيرة على مصادر مائية في الموقر والكرك
ضبط اعتداءات كبيرة على مصادر مائية في الموقر والكرك
 
الخميس، 30-07-2026 09:23 ص

الوكيل الإخباري-   ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اعتداءات جديدة على خطوط ناقلة تسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموقر جنوبي العاصمة، وفي الكرك لتزويد برك زراعية ومزارع أغنام.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خطوط ناقلة قطر 300 و400 ملم تسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة في الموقر.


وفي الكرك، جرى ضبط 5 اعتداءات لتعبئة برك كبيرة سعة 500 متر ومزرعة أغنام كبيرة، حيث جرى فصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي باكستان: نبذل قصارى جهدنا لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران

wde

تكنولوجيا "جيميناي" يتحول إلى مساعد ذكي داخل مستندات غوغل

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 82.8 دينار

تصعيد جديد في مضيق هرمز .. ناقلتا نفط تتراجعان بعد حادث حريق

عربي ودولي تصعيد جديد في مضيق هرمز .. ناقلتا نفط تتراجعان بعد حادث حريق

مبنى البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%

ثشسبي

فن ومشاهير مفاجأة رونالدو الجديدة.. بعيدًا عن الملاعب - صورة

ثقشث

المرأة والجمال شاهد لماذا تعتمد خبيرات التجميل البودرة الخضراء؟

مصرع 7 أشخاص في تحطم مروحية لمكافحة الحرائق غربي الأرجنتين

عربي ودولي مصرع 7 أشخاص في تحطم مروحية لمكافحة الحرائق غربي الأرجنتين



 
 






الأكثر مشاهدة

 