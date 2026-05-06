ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد وإتلاف معدات مخالفة

كما تم ضبط اعتداء آخر على خط مياه مغذ لأحد المنازل، تبين خلاله التلاعب بعداد المياه واستخدام مضخة وخزان ووصلة غير قانونية لتعبئة صهاريج المياه، حيث جرى مصادرة العداد وفصل الخط وتنظيم الضبوطات اللازمة.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة لحماية مصادر المياه وضمان عدالة التوزيع والحفاظ على الأمن المائي، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي اعتداءات، وداعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات.
وجرت الضبوطات من خلال كوادر الرقابة الداخلية، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة مياه اليرموك.
