الأربعاء 2026-05-06 03:07 م

ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد وإتلاف معدات مخالفة

ل
جانب من الاعتداءات
 
الأربعاء، 06-05-2026 01:25 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه ضبط تنك بسعة 22 مترا مكعبا يُستخدم لتزويد صهاريج مياه الشرب من مصدر غير معروف في إربد، حيث جرى تفريغه وإتلافه عبر إحداث ثقوب فيه ومصادرة أحد محابسه.

اضافة اعلان


كما تم ضبط اعتداء آخر على خط مياه مغذ لأحد المنازل، تبين خلاله التلاعب بعداد المياه واستخدام مضخة وخزان ووصلة غير قانونية لتعبئة صهاريج المياه، حيث جرى مصادرة العداد وفصل الخط وتنظيم الضبوطات اللازمة.


وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة لحماية مصادر المياه وضمان عدالة التوزيع والحفاظ على الأمن المائي، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي اعتداءات، وداعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات.


وجرت الضبوطات من خلال كوادر الرقابة الداخلية، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة مياه اليرموك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عاجل ترامب: إذا لم توافق إيران على اتفاق إنهاء الحرب فإن القصف سيبدأ

بنك الأردن ومجموعة الخليج للتأمين يوقعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق خدمات التأمين المصرفي

أخبار الشركات بنك الأردن ومجموعة الخليج للتأمين يوقعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق خدمات التأمين المصرفي

ب

أخبار محلية مجلس النواب: مشروع قانون الإدارة المحلية سيحظى بنقاش واسع داخل القبة وتحتها

بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي

عربي ودولي بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الأمني ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي

ل

أخبار محلية اليونان: الأردن يعتبر دولة محورية للاستقرار في المنطقة

"النقل النيابية" تكثف جهودها لإصلاح قطاع النقل في الأردن

شؤون برلمانية "النقل النيابية" تكثف جهودها لإصلاح قطاع النقل في الأردن

أميركا .. تسلا تستدعي 218 ألف سيارة بسبب عيب مصنعي

تكنولوجيا أميركا .. تسلا تستدعي 218 ألف سيارة بسبب عيب مصنعي

تعبيرية

المرأة والجمال حيل مكياج لإخفاء علامات التعب واستعادة الإشراقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 