ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد وإتلاف معدات مخالفة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه ضبط تنك بسعة 22 مترا مكعبا يُستخدم لتزويد صهاريج مياه الشرب من مصدر غير معروف في إربد، حيث جرى تفريغه وإتلافه عبر إحداث ثقوب فيه ومصادرة أحد محابسه.

كما تم ضبط اعتداء آخر على خط مياه مغذ لأحد المنازل، تبين خلاله التلاعب بعداد المياه واستخدام مضخة وخزان ووصلة غير قانونية لتعبئة صهاريج المياه، حيث جرى مصادرة العداد وفصل الخط وتنظيم الضبوطات اللازمة.



وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة لحماية مصادر المياه وضمان عدالة التوزيع والحفاظ على الأمن المائي، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي اعتداءات، وداعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات.