ضبط اعتداء على خطوط المياه في عين الباشا وبيع صهاريج مخالفة

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الوكيل الإخباري- أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه اليوم الاثنين 13/7/2026 بالتنسيق مع شركة مياهنا -مديرية مياه عين الباشا ومديرية الامن العام- مركز امن عين الباشا عن ضبط اعتداء على احد الخطوط الرئيسية لتزويد مجمع سكني وخزان تجميعي وتعبئة صهاريج مخالفة وتلاعب بالعدادات الموجودة بالمجمع حيث تم إزالة الاعتداءات وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة ليتم استكمال الإجراءات القانونية . اضافة اعلان







