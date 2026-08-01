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ضبط اعتداء على شبكة الري بالأغوار الشمالية

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ضبط اعتداء على شبكة الري بالأغوار الشمالية
 
السبت، 01-08-2026 07:46 م

الوكيل الإخباري- ضبطت سلطة وادي الأردن اليوم السبت، اعتداء على شبكة الري في منطقة المشارع في لواء الأغوار الشمالية، وأزالته من خلال كوادر الصيانة في مديرية الشمال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية شبكات الري والحفاظ على مصادر المياه.

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وقالت السلطة في بيان، إن جولة ميدانية نفذتها كوادرها المختصة في المنطقة أسفرت عن ضبط خطين جرى تمديدهما بصورة مخالفة داخل إحدى المناطق الزراعية، حيث جرى إزالة الاعتداء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، وفقاً للتشريعات والتعليمات النافذة.


وأكدت السلطة استمرار جولاتها الرقابية والميدانية في مختلف مناطق الوادي، بهدف حماية شبكات الري والبنية التحتية المائية، وضمان عدالة توزيع المياه، والحد من أي استخدامات أو اعتداءات غير مشروعة على شبكات الري ومصادر المياه، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها.

 
 


gnews

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