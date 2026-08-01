ضبط اعتداء على شبكة الري بالأغوار الشمالية

وقالت السلطة في بيان، إن جولة ميدانية نفذتها كوادرها المختصة في المنطقة أسفرت عن ضبط خطين جرى تمديدهما بصورة مخالفة داخل إحدى المناطق الزراعية، حيث جرى إزالة الاعتداء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، وفقاً للتشريعات والتعليمات النافذة.
وأكدت السلطة استمرار جولاتها الرقابية والميدانية في مختلف مناطق الوادي، بهدف حماية شبكات الري والبنية التحتية المائية، وضمان عدالة توزيع المياه، والحد من أي استخدامات أو اعتداءات غير مشروعة على شبكات الري ومصادر المياه، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها.
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