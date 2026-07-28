الثلاثاء 2026-07-28 10:45 م

ضبط اعتداء على شبكة المياه في الأغوار الشمالية

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:40 م
الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر المتابعة والتفتيش التابعة لإدارة مياه إربد في شركة مياه اليرموك، اعتداء غير مشروع على شبكة المياه في منطقة الباقورة بلواء الأغوار الشمالية لتزويد مزرعتي أبقار بالمياه بصورة مخالفة، وذلك ضمن جهود الشركة المتواصلة لحماية شبكات المياه والحفاظ على حقوق المشتركين.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فرقها الفنية باشرت فور اكتشاف الاعتداء بتنظيم الضبوطات اللازمة وفق الأصول، وعملت على فصل الاعتداء بشكل فوري، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وبما يضمن حماية حقوق المشتركين ومنع أي تجاوزات تؤثر على عدالة توزيع المياه، خاصة في ظل التحديات والظروف المائية التي تشهدها المملكة.

وأكدت الشركة استمرار حملات التفتيش والرقابة في مختلف مناطق اختصاصها، ضمن خططها الرامية إلى الحد من الاعتداءات على شبكات المياه وصون مصادرها، مشددة على أن أي اعتداءات سيتم التعامل معها وفق أحكام القانون.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي اعتداءات أو استخدامات غير قانونية للمياه، بما يسهم في حماية هذا المورد الوطني الحيوي، وضمان وصول المياه إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية بيان أمني عاجل يكشف زيف ادّعاء شخص بتعرّضه للضرب

أردوغان: تركيا تسعى لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة مع العراق

عربي ودولي أردوغان: تركيا تسعى لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة مع العراق

ب

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة

ب

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية تكشف عدد السفن التي اعترضتها بعد استئناف حصار إيران

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة شرط للقبول في الجامعات

إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة

عربي ودولي إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة

لعشاق القهوة: اليكم كمية القهوة التي يُنصح بتناولها

طب وصحة لعشاق القهوة.. اليكم كمية القهوة التي يُنصح بتناولها

السعودية تتوعد "المليشيات" وتوجه رسالة للعراق

عربي ودولي السعودية تتوعد "المليشيات" وتوجه رسالة للعراق



 
 






الأكثر مشاهدة

 