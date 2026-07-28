ضبط اعتداء على شبكة المياه في الأغوار الشمالية

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن فرقها الفنية باشرت فور اكتشاف الاعتداء بتنظيم الضبوطات اللازمة وفق الأصول، وعملت على فصل الاعتداء بشكل فوري، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وبما يضمن حماية حقوق المشتركين ومنع أي تجاوزات تؤثر على عدالة توزيع المياه، خاصة في ظل التحديات والظروف المائية التي تشهدها المملكة.
وأكدت الشركة استمرار حملات التفتيش والرقابة في مختلف مناطق اختصاصها، ضمن خططها الرامية إلى الحد من الاعتداءات على شبكات المياه وصون مصادرها، مشددة على أن أي اعتداءات سيتم التعامل معها وفق أحكام القانون.
ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي اعتداءات أو استخدامات غير قانونية للمياه، بما يسهم في حماية هذا المورد الوطني الحيوي، وضمان وصول المياه إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة.
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