ضبط اعتداء على شبكة المياه في عين الباشا

الوكيل الإخباري- نفذت أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه، حملة تفتيشية بالتنسيق مع شركة مياهنا - مديرية مياه عين الباشا، ومديرية الأمن العام ممثلة بمركز أمن عين الباشا، أسفرت عن ضبط اعتداء على خطوط مياه رئيسية.



وقالت وزارة المياه والري في بيان، اليوم الاثنين، إن الحملة كشفت عن وجود اعتداء على خطوط الرئيسية لتزويد مجمع سكني وخزان تجميعي، إضافة إلى تعبئة صهاريج مخالفة والتلاعب بالعدادات في المجمع، بهدف الحصول على كميات مياه بطرق غير مشروعة.

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