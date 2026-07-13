ضبط اعتداء على شبكة المياه في عين الباشا

وقالت وزارة المياه والري في بيان، اليوم الاثنين، إن الحملة كشفت عن وجود اعتداء على خطوط الرئيسية لتزويد مجمع سكني وخزان تجميعي، إضافة إلى تعبئة صهاريج مخالفة والتلاعب بالعدادات في المجمع، بهدف الحصول على كميات مياه بطرق غير مشروعة.
وأضافت الوزارة إن الفرق المختصة أزالت الاعتداءات وفصلت الخطوط المخالفة، ونظمت الضبوطات اللازمة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام القانون.
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