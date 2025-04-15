ضبط اعتداء مشتل على خط مياه رئيسي على طريق جرش

وبالتفاصيل، قالت وحدة الرقابة الداخلية إنه وبناءً على معلومات توفرت حول وجود اعتداء من قبل أحد المشاتل، تم تنسيق الحملة مع مديرية الأمن العام - مركز أمن عين الباشا، وقوات الدرك، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وكوادر إدارة المياه – الأحواض المائية، حيث تم مداهمة الموقع وضبط الاعتداء من خلال سحب خط من خط ناقل قطر 4 إنش، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.
وشددت الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون مع الجهات التنفيذية أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الإخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية، كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه، وأثنى المصدر على تعاون كافة الأجهزة والمؤسسات والمواطنين، مؤكدة أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه، ماضية بكل حزم وفاعلية.
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