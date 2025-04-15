ضبط اعتداء مشتل على خط مياه رئيسي على طريق جرش

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الوكيل الإخباري- أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه اليوم الثلاثاء 15/4/2025، بالتنسيق مع شركة مياهنا ومديرية الأحواض المائية، ومديرية مياه عين الباشا، ومديرية الأمن العام، وقوات الدرك، والإدارة الملكية لحماية البيئة، عن ضبط اعتداءات مشاتل زراعية قرب جامعة فيلادلفيا - طريق جرش على خطوط المياه لتزويد المشتل من خلال بركة مياه، حيث تم إزالة الاعتداء وتصويب الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة. اضافة اعلان





وبالتفاصيل، قالت وحدة الرقابة الداخلية إنه وبناءً على معلومات توفرت حول وجود اعتداء من قبل أحد المشاتل، تم تنسيق الحملة مع مديرية الأمن العام - مركز أمن عين الباشا، وقوات الدرك، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وكوادر إدارة المياه – الأحواض المائية، حيث تم مداهمة الموقع وضبط الاعتداء من خلال سحب خط من خط ناقل قطر 4 إنش، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.



وشددت الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون مع الجهات التنفيذية أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الإخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية، كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه، وأثنى المصدر على تعاون كافة الأجهزة والمؤسسات والمواطنين، مؤكدة أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه، ماضية بكل حزم وفاعلية.