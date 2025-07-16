الأربعاء 2025-07-16 09:29 م
 

ضبط المحكوم عليه وإيداعه للمدعي العام ودخول منزله إذا تطلب الأمر بهذه الحالة

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 16-07-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-   صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، اليوم الأربعاء، تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025.

اضافة اعلان

 

وتضمنت التعليمات، الإجراءات الواجب اتخاذها في حال قام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالإخلال فيها.

 

وحددت التعليمات الحالات التي يتم من خلالها ضبط المحكوم عليه وإيداعه للمدعي العام أو قاضي تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على إذن من المدعي العام إذا تطلب الأمر دخول منزل المحكوم عليه.

 

وتاليا التعليمات:

 

Image1_7202516202420377936588.jpg
Image2_7202516202420377936588.jpg
Image3_7202516202420377936588.jpg
Image4_7202516202420377936588.jpg


Image1_7202516202430184460445.jpg

 

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء

تعبيرية

أخبار محلية "إبر فيلر" وماركات عالمية مزورة .. مفاجآت بشقة مضبوطة في عمان

ة

أخبار محلية وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويوجه المعنيين إلى مراجعة رحلة المسافر

جوزيف عطية يُشعل ليالي جرش: صوت بيروت يصدح في سماء الأردن

مهرجان جرش جوزيف عطية يُشعل ليالي جرش .. صوت بيروت يصدح في سماء الأردن

ل

مهرجان جرش فرقة جدل تعود لجمهورها في مهرجان جرش 2025

جانب من الفعالية

أخبار محلية إعلان الفائزين في برنامج "الشباب الآن"

تعبيرية

أخبار محلية إصدار نظام جديد ينظّم مهنة المعالجة التنفسية في الأردن

ل

أخبار محلية ضبط المحكوم عليه وإيداعه للمدعي العام ودخول منزله إذا تطلب الأمر بهذه الحالة



 
 





الأكثر مشاهدة