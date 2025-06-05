ضبط المركبة العمومي التي ظهرت وسائقها يقودها بتهور

02:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/733423 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ضبطت مديرية شرطة البلقاء المركبة العمومي ، والتي ظهرت وسائقها يقوم بالقياده بطريقة متهورة واستعراضية في مقطع جرى تداوله و تم حجز المركبة في احدى ساحات الحجز المخصصة لذلك ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري . اضافة اعلان

