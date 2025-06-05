الخميس 2025-06-05 04:34 م
 

ضبط المركبة العمومي التي ظهرت وسائقها يقودها بتهور

الأمن العام
الامن العام
 
الخميس، 05-06-2025 02:33 م
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  ضبطت مديرية شرطة البلقاء المركبة العمومي  ، والتي ظهرت وسائقها يقوم بالقياده بطريقة متهورة واستعراضية  في مقطع جرى تداوله و تم حجز المركبة في احدى ساحات الحجز المخصصة لذلك ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .اضافة اعلان
 
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