ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداء لتعبئة صهاريج من خطوط منزلية في ناعور

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، الأربعاء، ضبط بئر مخالفة في منطقة الجفر/ الشهيبة، حول قيام حفارة بحفر بئر بشكل مخالف.

وقالت الوزارة إن الفرق الفنية المختصة والأجهزة الأمنية داهمت الموقع وردمت البئر المخالفة التي بلغ عمقها 300 متر، وإعداد الضبوطات اللازمة، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية تمهيدا لتحويل القضية إلى الجهات القضائية.



وفي سياق متصل، ضبطت كوادر سلطة المياه في منطقة ناعور/ أم البساتين، وبالتنسيق مع شركة مياهنا والأجهزة الأمنية/ مركز أمن ناعور، اعتداءات تمثلت بتعبئة صهاريج مخالفة من خطوط المياه المنزلية.