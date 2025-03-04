ضبط حدثين بتهمة حرق طالب بمادة الكاز في الرصيفة

وأشار إلى أن الفرق المختصة باشرت التحقيق منذ يوم أمس وفور وقوع الحادثة، وتم ضبط الحدثين المشتبه بهما، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة الكاميرات، والوقوف على جميع التفاصيل والملابسات، تمهيداً لرفع القضية إلى الجهات القضائية المختصة.
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