ضبط حدثين بتهمة حرق طالب بمادة الكاز في الرصيفة

11:34 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722685 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض طفل لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد ادعائه بتعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة بسكب مادة بترولية ومحاولة حرقه في الصدر والبطن، حيث تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة. اضافة اعلان





وأشار إلى أن الفرق المختصة باشرت التحقيق منذ يوم أمس وفور وقوع الحادثة، وتم ضبط الحدثين المشتبه بهما، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة الكاميرات، والوقوف على جميع التفاصيل والملابسات، تمهيداً لرفع القضية إلى الجهات القضائية المختصة.