ضبط حفارة متلبسة بحفر بئر مخالف في معان

وقالت الوزارة إن كوادر وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وشرطة محافظة معان وقوات الدرك، نفذت العملية يوم الجمعة 5 حزيران/يونيو 2026، حيث جرى ردم البئر المخالف من قبل الكوادر الفنية.
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