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ضبط حفارة متلبسة بحفر بئر مخالف في معان

ضبط حفارة متلبسة بحفر بئر مخالف في معان
ضبط حفارة متلبسة بحفر بئر مخالف في معان
 
الأحد، 07-06-2026 09:17 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ضبط حفارة مخالفة أثناء قيامها بحفر بئر غير مرخص في منطقة أذرح – غدير الحاج بمحافظة معان، ضمن حملات التفتيش المستمرة لإحكام السيطرة على مصادر المياه.

وقالت الوزارة إن كوادر وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وشرطة محافظة معان وقوات الدرك، نفذت العملية يوم الجمعة 5 حزيران/يونيو 2026، حيث جرى ردم البئر المخالف من قبل الكوادر الفنية.

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وأضافت أنه تم حجز الحفارة المخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام القانون.

 
 


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