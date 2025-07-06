ضبط حفّارة مخالفة في الزرقاء.. والمياه تحذّر المعتدين على مصادرها

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه، إنه وبناءً على حملة البحث والتحري التي تواصلها كوادر الرقابة الداخلية في سلطة المياه، وبالتعاون مع مديرية الأحواض المائية، ومديرية المشاغل المركزية، ومديرية الصيانة في جميع مناطق المملكة، وردت معلومات مساء السبت 5/7/2025 بوجود عملية حفر مخالفة في منطقة البتراوي بمحافظة الزرقاء. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن العام – مركز أمن البتراوي لتأمين الحماية اللازمة لضبط الحفّارة المخالفة، حيث تم تسيير حملة أمنية مشتركة لمرافقة الفرق التفتيشية التابعة لسلطة المياه إلى الموقع، وتم بالفعل ضبط الحفّارة، وأُودِعت لدى مديرية المشاغل، كما تم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق، واتُّخذ قرار حجز الحفّارة المخالفة.



وأهابت الوزارة بالإخوة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاعتداء على مصادر المياه في مختلف المناطق، مؤكدة أنها لن تتهاون في التصدي لأي تجاوز يمس حقوق المواطنين المائية.