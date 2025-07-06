ضبط حفّارة مخالفة في الزرقاء.. والمياه تحذّر المعتدين على مصادرها

وأضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن العام – مركز أمن البتراوي لتأمين الحماية اللازمة لضبط الحفّارة المخالفة، حيث تم تسيير حملة أمنية مشتركة لمرافقة الفرق التفتيشية التابعة لسلطة المياه إلى الموقع، وتم بالفعل ضبط الحفّارة، وأُودِعت لدى مديرية المشاغل، كما تم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق، واتُّخذ قرار حجز الحفّارة المخالفة.
وأهابت الوزارة بالإخوة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاعتداء على مصادر المياه في مختلف المناطق، مؤكدة أنها لن تتهاون في التصدي لأي تجاوز يمس حقوق المواطنين المائية.
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