الثلاثاء 2025-05-06 02:44 م
 

ضبط حفارة وردم بئر مخالفة في الشونة الجنوبية

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الحفارة المضبوطة
 
الثلاثاء، 06-05-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري حفارة مخالفة أثناء قيامها بأعمال حفر بئر مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية، وذلك خلال حملة ميدانية نُفذت بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمشاركة كوادر الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة، إلى جانب مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه.

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وتم حجز الحفارة وردم البئر المخالف فورًا، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، والحفاظ على الثروة المائية من الاستنزاف والتعدي غير المشروع، حيث أكدت الوزارة استمرار حملاتها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم للجهات المختصة.


وأشادت سلطة المياه بتعاون المواطنين الذي يسهم في تحقيق نتائج إيجابية، مثمنة دور الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام والمجلس القضائي في دعم جهودها، ومؤكدة أن حملات الرقابة ستتواصل في مختلف مناطق المملكة لضمان حماية المصادر المائية وتنفيذ القانون بكل حزم.

 
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