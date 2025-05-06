ضبط حفارة وردم بئر مخالفة في الشونة الجنوبية

وتم حجز الحفارة وردم البئر المخالف فورًا، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، والحفاظ على الثروة المائية من الاستنزاف والتعدي غير المشروع، حيث أكدت الوزارة استمرار حملاتها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم للجهات المختصة.
وأشادت سلطة المياه بتعاون المواطنين الذي يسهم في تحقيق نتائج إيجابية، مثمنة دور الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام والمجلس القضائي في دعم جهودها، ومؤكدة أن حملات الرقابة ستتواصل في مختلف مناطق المملكة لضمان حماية المصادر المائية وتنفيذ القانون بكل حزم.
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