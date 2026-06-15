ضبط سائقين قادا مركبتيهما بسرعة 195 و176 كم/ساعة

10:56 ص

الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 195 كم/ساعة على طريق الأزرق - العمري، وأخرى تسير بسرعة 176 كم/ساعة على الطريق ذاته. اضافة اعلان





وبينت عبر التقرير المروري اليومي، الاثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما .





