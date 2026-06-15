الإثنين 2026-06-15 02:00 م

ضبط سائقين قادا مركبتيهما بسرعة 195 و176 كم/ساعة

تنويه من الدوريات الخارجية لسالكي مدخل شارع الـ100 من طريق المطار
الدوريات الخارجية
 
الإثنين، 15-06-2026 10:56 ص
الوكيل الإخباري-    ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 195 كم/ساعة على طريق الأزرق - العمري، وأخرى تسير بسرعة 176 كم/ساعة على الطريق ذاته.اضافة اعلان


وبينت عبر التقرير المروري اليومي، الاثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما .
 
 


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