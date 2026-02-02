ضبط سائق إثر تدخينه الأرجيلة أثناء القيادة - صورة

الإثنين 2026-02-02 12:52 م

الإثنين، 02-02-2026 12:21 م
الوكيل الإخباري-   ضبطت الدوريات الخارجية سائق مركبة على طريق المطار أثناء قيادته وهو يقوم بتدخين الأرجيلة، ما يُشكل مخالفة صريحة لقواعد السلامة المرورية ويعرض مستخدمي الطريق للخطر.اضافة اعلان


وأكدت الدوريات أنه على الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، وتحرير مخالفة لعدم الالتزام باحتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
 
 


