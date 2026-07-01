ضبط سائق بعد تصرف صادم.. إليكم ما فعله - فيديو

وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية المركبة وضبطها وحجزها داخل ساحات الحجز التابعة لادارة السير، وتطبيق المقتضى القانوني والإداري بحق السائق.
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