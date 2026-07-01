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ضبط سائق بعد تصرف صادم.. إليكم ما فعله - فيديو

ف
أرشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 10:32 م

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر إدارة السير اثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مركبة قام سائقها بالقيادة بصورة متهورة أو استعراضية والمتمثلة بمسير المركبة بشكل ذاتي ودون التحكم بها من قبل السائق، مما شكل خطراً على حياته وحياة مستخدمي الطريق.

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وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية المركبة وضبطها وحجزها داخل ساحات الحجز التابعة لادارة السير، وتطبيق المقتضى القانوني والإداري بحق السائق.

 

 

 
 


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