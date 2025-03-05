 
الأربعاء 2025-03-05 09:58 م
 

ضبط سائق قاد مركبته بصورة استعراضية ومتهورة في الزرقاء

النجدة
النجدة
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:50 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه على إثر انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق مركبة يقوم بالقيادة بشكل استعراضي ومتهور عرّض مستخدمي الطريق للخطر، فقد جرى تحقيقٌ في الفيديو من قبل المعنيين في قيادة أمن إقليم الوسط وإدارة السير.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات تحديد موقع تصوير الحادثة في محافظة الزرقاء كما وتم تحديد المركبة وسائقها والذي جرى ضبطه والمركبة.


وأضاف: اتخذت الإجراءات القانونية بحق السائق، فيما تم حجز المركبة في إحدى ساحات الحجز المخصصة لذلك.

 
 
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