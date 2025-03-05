ضبط سائق قاد مركبته بصورة استعراضية ومتهورة في الزرقاء

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات تحديد موقع تصوير الحادثة في محافظة الزرقاء كما وتم تحديد المركبة وسائقها والذي جرى ضبطه والمركبة.
وأضاف: اتخذت الإجراءات القانونية بحق السائق، فيما تم حجز المركبة في إحدى ساحات الحجز المخصصة لذلك.
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