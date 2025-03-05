ضبط سائق قاد مركبته بصورة استعراضية ومتهورة في الزرقاء

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه على إثر انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق مركبة يقوم بالقيادة بشكل استعراضي ومتهور عرّض مستخدمي الطريق للخطر، فقد جرى تحقيقٌ في الفيديو من قبل المعنيين في قيادة أمن إقليم الوسط وإدارة السير.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات تحديد موقع تصوير الحادثة في محافظة الزرقاء كما وتم تحديد المركبة وسائقها والذي جرى ضبطه والمركبة.