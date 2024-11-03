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ضبط سائق مركبة شحن عرض حياة المواطنين للخطر في الكرك

الامن العام
الامن العام
الأحد، 03-11-2024 08:41 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وفي يوم امس وأثناء قيام دوريات الشرطة بعملها في محافظة الكرك قام سائق احدى مركبات الشحن عند محاولة ايقافه بعدم امتثال للدوريات وتابع مسيره وقام بعد ذلك بالمسير بعكس اتجاه السير بطريق رئيسي مفصول بجزيرة وسطية ولمسافة طويلة وقطع خلال ذلك إحدى الاشارات الضوئية حيث جرت متابعته لحين ايقافه للمركبة والفرار منها حيث جرى ضبط المركبة وبوشر البحث عن الشخص والذي جرى تحديد هويته اضافة اعلان


وأكّد الناطق الاعلامي انه في مساء هذا اليوم وبعد عمليات البحث وجمع المعلومات جرى تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه انه أزال لوحة المركبة ولاذ بالفرار بسبب انتهاء ترخيص المركبة وكونه لا يحمل رخصة قيادة تخوله قيادتها وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه فيما أرسلت مركبة الشحن لساحة الحجز في منطقة سواقة لحجزها للمدد القانونية اللازمة.
 
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