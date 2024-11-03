ضبط سائق مركبة شحن عرض حياة المواطنين للخطر في الكرك

وأكّد الناطق الاعلامي انه في مساء هذا اليوم وبعد عمليات البحث وجمع المعلومات جرى تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه انه أزال لوحة المركبة ولاذ بالفرار بسبب انتهاء ترخيص المركبة وكونه لا يحمل رخصة قيادة تخوله قيادتها وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه فيما أرسلت مركبة الشحن لساحة الحجز في منطقة سواقة لحجزها للمدد القانونية اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
محكمة بلدية بني عبيد تباشر عملها
-
"الأراضي والمساحة" : يمنع تملك الإسرائيليين للعقارات في الأردن
-
بلدية جرش تغلق محيط الوسط التجاري أمام المركبات
-
الحنيطي يزور مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
مستشفى الملك المؤسس وسفارة التشيك يوقعان اتفاقية المرحلة الثالثة للمنحة الطبية
-
حادث سير في شارع الاردن
-
الدفاع المدني ينقذ فتاة ويخلي طفلة توفاها الله إثر سحبهما من مياه سيل بالبلقاء
-
التربية : الوزارة ستتخذ اجراءات صارمة