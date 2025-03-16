ضبط شخص حاول بيع أغناما نافقة في المفرق

الوكيل الإخباري- قال رئيس الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى سعد الجرايدة، إنه وردت مساء اليوم الأحد، معلومة للجنة الصحة والسلامة العامة الأمنية المشتركة، بوجود مركبة تحمل أغناما نافقة جراء تعرضها للدهس من قبل إحدى المركبات، تجوب أحد شوارع مدينة المفرق بقصد محاولة بيعها.

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وأضاف أن اللجنة، قامت بتمرير الملحوظة لـكوادر صحة ومراقبة الأسواق ببلدية المفرق الكبرى، ومرتبات شرطة البيئة الملكية للمتابعة وإجراء اللازم.