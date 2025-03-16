ضبط شخص حاول بيع أغناما نافقة في المفرق

وأضاف أن اللجنة، قامت بتمرير الملحوظة لـكوادر صحة ومراقبة الأسواق ببلدية المفرق الكبرى، ومرتبات شرطة البيئة الملكية للمتابعة وإجراء اللازم.
وأشار إلى أنه جرى رصد المركبة في شارع عشرين قبل القيام بأي عملية بيع، مبينا أنه جرى ضبط الأغنام النافقة ومعاينتها من قبل الطبيب المختص ببلدية المفرق الكبرى، وتقرر إتلافها حسب الأصول.
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