 
الإثنين 2025-03-17 01:06 ص
 




            

        








    

        

        

            ضبط شخص حاول بيع أغناما نافقة في المفرق
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                تعبيرية
            
                

                    تعبيرية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        11:46 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال رئيس الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى سعد الجرايدة، إنه وردت مساء اليوم الأحد، معلومة للجنة الصحة والسلامة العامة الأمنية المشتركة، بوجود مركبة تحمل أغناما نافقة جراء تعرضها للدهس من قبل إحدى المركبات، تجوب أحد شوارع مدينة المفرق بقصد محاولة بيعها.
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وأضاف أن اللجنة، قامت بتمرير الملحوظة لـكوادر صحة ومراقبة الأسواق ببلدية المفرق الكبرى، ومرتبات شرطة البيئة الملكية للمتابعة وإجراء اللازم.

وأشار إلى أنه جرى رصد المركبة في شارع عشرين قبل القيام بأي عملية بيع، مبينا أنه جرى ضبط الأغنام النافقة ومعاينتها من قبل الطبيب المختص ببلدية المفرق الكبرى، وتقرر إتلافها حسب الأصول.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            أخبار محلية
                        
                        
                            ضبط شخص حاول بيع أغناما نافقة في المفرق
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1341) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (68) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة، و
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            بيان صادر عن مديرية الأمن العام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                متظاهر يحمل صورة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في مسيرة بصنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            زعيم الحوثيين يتوعد باستهداف سفن الشحن الأميركية في البحر الأحمر
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أرشيفية
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مفاوضون إسرائيليون في مصر لمناقشة قضية محتجزي غزة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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