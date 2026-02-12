ضبط شخص روج لبيع طيور مهددة بالانقراض عبر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- ضبطت دورية مشتركة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة شخصا على خلفية نشره إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع طيور برية مهددة بالانقراض.

وجاءت عملية الضبط بعد متابعة ورصد منشورات متداولة ومترابطة خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث تم تتبع المشتبه به وتحديد موقعه قبل ضبطه أصوليا، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية المختصة.

وأسفرت العملية عن العثور بحوزته على مجموعة من الطيور البرية المهددة بالانقراض، من بينها أنواع من العقبان والبوم، إضافة إلى عدد من الطيور المحنطة.



وأكدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفقا لأحكام القوانين والتعليمات النافذة، فيما جرى التعامل مع الطيور المصادرة من قبل الأطباء البيطريين في الجمعية، تمهيدا لعلاجها وإعادة تأهيلها تمهيداً لإطلاقها في المحميات الطبيعية في الوقت المناسب.



وشددت الجمعية على استمرارها في تنفيذ مهامها الرقابية بالشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، وبمتابعة من المجلس القضائي والجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك رصد المخالفات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحويل مرتكبيها إلى المحاكم المختصة.