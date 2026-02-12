ضبط شخص روج لبيع طيور مهددة بالانقراض عبر مواقع التواصل

وجاءت عملية الضبط بعد متابعة ورصد منشورات متداولة ومترابطة خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث تم تتبع المشتبه به وتحديد موقعه قبل ضبطه أصوليا، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية المختصة.
وأسفرت العملية عن العثور بحوزته على مجموعة من الطيور البرية المهددة بالانقراض، من بينها أنواع من العقبان والبوم، إضافة إلى عدد من الطيور المحنطة.
وأكدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفقا لأحكام القوانين والتعليمات النافذة، فيما جرى التعامل مع الطيور المصادرة من قبل الأطباء البيطريين في الجمعية، تمهيدا لعلاجها وإعادة تأهيلها تمهيداً لإطلاقها في المحميات الطبيعية في الوقت المناسب.
وشددت الجمعية على استمرارها في تنفيذ مهامها الرقابية بالشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، وبمتابعة من المجلس القضائي والجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك رصد المخالفات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحويل مرتكبيها إلى المحاكم المختصة.
ودعت الجمعية المواطنين إلى الامتناع عن مثل هذه الممارسات المخالفة، والإبلاغ عن أي حالات مشابهة، تأكيداً على أهمية الشراكة المجتمعية في حماية البيئة والحياة البرية.
-
أخبار متعلقة
-
"الغذاء والدواء" تؤكد ضرورة سريان صلاحية مواد الطرود الرمضانية
-
الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي
-
اتفاق أردني - تركي لتصنيع 5 زوارق لحماية الحدود البحرية
-
"الجرائم الإلكترونية": منصات الثراء الوهمية أغلبها من الخارج وتحديدا من دول شرق آسيا
-
وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي
-
الامانة: إغلاق الشارع الجانبي الرابط بين شارع الأردن وشارع الاستقلال غد الجمعة
-
وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم
-
العيسوي يعزي عشيرة العمرو