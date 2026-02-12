الخميس 2026-02-12 11:49 م

ضبط شخص روج لبيع طيور مهددة بالانقراض عبر مواقع التواصل

طير بري مهدد بالانقراض
طير بري مهدد بالانقراض
 
الخميس، 12-02-2026 11:04 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت دورية مشتركة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة شخصا على خلفية نشره إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع طيور برية مهددة بالانقراض.

اضافة اعلان


وجاءت عملية الضبط بعد متابعة ورصد منشورات متداولة ومترابطة خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث تم تتبع المشتبه به وتحديد موقعه قبل ضبطه أصوليا، بمشاركة عدد من الجهات الأمنية المختصة.
وأسفرت العملية عن العثور بحوزته على مجموعة من الطيور البرية المهددة بالانقراض، من بينها أنواع من العقبان والبوم، إضافة إلى عدد من الطيور المحنطة.


وأكدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفقا لأحكام القوانين والتعليمات النافذة، فيما جرى التعامل مع الطيور المصادرة من قبل الأطباء البيطريين في الجمعية، تمهيدا لعلاجها وإعادة تأهيلها تمهيداً لإطلاقها في المحميات الطبيعية في الوقت المناسب.


وشددت الجمعية على استمرارها في تنفيذ مهامها الرقابية بالشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، وبمتابعة من المجلس القضائي والجهات الأمنية المختصة، بما في ذلك رصد المخالفات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحويل مرتكبيها إلى المحاكم المختصة.


ودعت الجمعية المواطنين إلى الامتناع عن مثل هذه الممارسات المخالفة، والإبلاغ عن أي حالات مشابهة، تأكيداً على أهمية الشراكة المجتمعية في حماية البيئة والحياة البرية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

طير بري مهدد بالانقراض

أخبار محلية ضبط شخص روج لبيع طيور مهددة بالانقراض عبر مواقع التواصل

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تؤكد ضرورة سريان صلاحية مواد الطرود الرمضانية

الرئيس دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل

الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي

أخبار محلية الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي مسؤولان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة خلال أول اجتماع لمجلس السلام

توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

عربي ودولي هذه الدول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان - اسماء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يشكك باتفاق مع إيران



 






الأكثر مشاهدة