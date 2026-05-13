ضبط شخص (يحمل سيرة مرضية نفسية) قتل والدته بجنوب عمان

03:16 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة جنوب عمان اليوم، قيام شخص عشريني بقتل والدته داخل المنزل جنوب العاصمة بعد ضربها بواسطة أداة راضة ( عصا) على راسها ولاذ بالفرار. اضافة اعلان





وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مكان تواجده والقي القبض عليه وتبين أنه يعاني من سيرة مرضية نفسية وما زال التحقيق جار.





