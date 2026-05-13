الأربعاء 2026-05-13 04:12 م

ضبط شخص (يحمل سيرة مرضية نفسية) قتل والدته بجنوب عمان

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-05-2026 03:16 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة جنوب عمان اليوم، قيام شخص عشريني بقتل والدته داخل المنزل جنوب العاصمة بعد ضربها بواسطة أداة راضة ( عصا) على راسها ولاذ بالفرار. اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مكان تواجده والقي القبض عليه وتبين أنه يعاني من سيرة مرضية نفسية وما زال التحقيق جار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: التحديث مشروع وطني مستمر

ب

أخبار محلية البطاينة: 6.560 مليار دينار خسائر تراكمية للكهرباء الوطنية.. ونقل دين الشركة للحكومة بعد عامين

"الأمة النيابية" تبحث في العقبة ملفات الخدمات والتشغيل والمشاريع التنموية

شؤون برلمانية "الأمة النيابية" تبحث في العقبة ملفات الخدمات والتشغيل والمشاريع التنموية

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الكويتي

ب

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن مركزا صناعيا إقليميا

بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

أخبار الشركات بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

ل

أخبار محلية ضبط شخص (يحمل سيرة مرضية نفسية) قتل والدته بجنوب عمان

ل

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تودّع بعثة الحج العسكرية رقم /51



 
 






الأكثر مشاهدة

 