ضبط صهاريج مخالفة تعبئ مياه غير صالحة للشرب في عمّان

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، حملة جديدة في منطقة وادي السير وأبو نصير، بهدف وقف التعدي على خطوط المياه وتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة، والاعتداء على مياه نبعة وادي السير، المصدر الرئيسي للتزويد المائي لمنطقة وادي السير، وتعبئة الصهاريج المخالفة، حيث تم إزالة كافة المضخات والبرابيش من الموقع ومصادرتها.





وبالتفاصيل، فقد تم ضبط اعتداء على خط ناقل المزود لمنطقة البيادر داخل أحد العبارات الكبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة، وضبط اعتداء على نبعة أبو نصير داخل كراج عمارة من خلال سحب خط بقطر 1.5 إنش، وكذلك ضبط صهاريج تقوم بتعبئة المياه المخالفة من نبعة الكرسي/ وادي السير، حيث تم فصل الاعتداءات وتصويب الوضع وإعداد المضبوطات الخاصة لإحالة الأمر للقضاء.





