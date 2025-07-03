ضبط صهريج مخالف يعتدي على خط مياه رئيسي في الحلابات

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الوكيل الإخباري- استكمالًا لإجراءات إحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها، ومن خلال الجولات التفتيشية التي نفذتها كوادر شركة مياهنا بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتاريخ 1/7/2025، تم ضبط اعتداء على هواية الخط الناقل / الحلابات قطر 600، بالقرب من الدفاع المدني، حيث تم ضبط صهريج مياه بدون لوحات تعريفية، وكان يقوم بالتعبئة بشكل مخالف. اضافة اعلان





وقد تم ضبط الصهريج والسائق المعتدي وتوقيفه في المركز الأمني المختص، لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه.



وفي إطار الحملة المستمرة، تم ضبط حفّارة تربة مخالفة في منطقة الرياشي / جرش، حيث تبيّن أن صاحبها قام بالتعديل عليها لحفر بئر مخالف.



تم التحرك إلى الموقع برفقة مركز أمن شمال جرش، ووحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض المائية، ومديرية المشاغل والصيانة، وتمت مصادرة الحفّارة إلى مديرية المشاغل، في حين تعذّر ردم البئر بسبب وجود عائق على المدخل، وسيتم ردمه خلال الأسبوع القادم.



وفي منطقة الدفيانة / المفرق، تم ضبط حفارة مخالفة كانت تقوم بحفر بئر غير مرخّص داخل مزرعة، وقد تم إعداد الضبوطات اللازمة تمهيدًا لإحالة القضية إلى القضاء.



وتُشيد وزارة المياه والري / سلطة المياه، بالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، والمجلس القضائي، والادعاء العام، إلى جانب المواطنين الذين يبادرون بالتبليغ عن هذه الاعتداءات، للمساهمة في حماية الأمن المائي الوطني.